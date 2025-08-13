В мае министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Сергей Еськов сообщил, что запуск нового завода по переработке томатов в регионе, который является лидером в России по производству овощей, сможет обеспечить порядка 50% выпуска томат-пасты в стране

АСТРАХАНЬ, 13 августа. /ТАСС/. Новый завод томатной пасты откроют в Краснодарском районе Астраханской области осенью 2025 года. Инвестиции в проект составят более 8 млрд рублей, на данный момент вложено уже порядка 7,6 млрд рублей, сообщили ТАСС в Министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области.

В мае на полях XVI международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Сергей Еськов сообщил ТАСС, что запуск нового завода по переработке томатов в Астраханской области, которая является лидером в России по производству овощей, сможет обеспечить порядка 50% выпуска томат-пасты в стране.

"Новый завод компании "Томарина" откроют в начале осени 2025 года. Инвестплан составляет 8,037 млрд рублей, вложено уже 7,614 млрд рублей", - сказали в министерстве, отметив, что томаты для переработки уже высажены.

Мощности завода в сутки составят 4,5 тыс. тонн томатов, а к 2026 году предприятие выйдет на мощность 230 тыс. тонн томатов в год, производя 28 тыс. тонн пасты.

Астраханская область на протяжении многих лет уверенно сохраняет первое место по производству овощей в России как во всех категориях хозяйств, так и в товарном секторе экономики. По итогам 2024 года доля Астраханской области составила 30% в общем объеме производства овощей открытого грунта в товарном секторе России. В целом из общего объема производства овощей населением региона потребляется только 10% - порядка 120 тыс. тонн. Кроме того, около 30% произведенных овощей направляется на промышленную переработку, оставшаяся часть (60%) реализуется за пределы региона, в том числе на экспорт.