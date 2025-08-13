В Соединенных Штатах опасаются, что китайские технологии нейросетей могут затмить американские

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Лидерство Китая в области моделей искусственного интеллекта (ИИ) с открытым исходным кодом потрясло Вашингтон и Кремниевую долину, где опасаются что технологии КНР могут затмить американские и стать международным стандартом. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным издания, "бесплатные модели от DeepSeek, Alibaba и других компаний привлекают пользователей по всему миру". В 2025 году "китайские достижения в ИИ следовали одно за другим", начиная с широко разрекламированной в январе новой версии чат-бота R1 от DeepSeek.

У всех моделей есть версии, которые пользователи могут бесплатно загружать и изменять, а это стимулирует глобальное внедрение китайских технологий искусственного интеллекта.

Технологические компании США в условиях растущей конкуренции вынуждены менять стратегию. В начале августа создатель чат-бота ChatGPT - OpenAI - выпустил первую модель с открытым исходным кодом, названную gpt-oss.

WSJ напоминает, что "битву за отраслевой стандарт необязательно выигрывают самые технологически продвинутые игроки". Весомую роль играют "доступность и гибкость" технологий, поэтому успехи Китая в области ИИ вызывают растущую обеспокоенность в США. "Опасаясь быть отрезанным от американских технологий, Китай поддерживает проекты с открытым исходным кодом как стратегический запасной и экстренный ресурс", - отметил аналитик исследовательской компании Omdia, специализирующейся на ИИ, Лянь Су.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп сравнил значение разработок в сфере искусственного интеллекта с космической гонкой ХХ века. Однако в отличие от лунной программы гонка в сфере ИИ не имеет очевидного исхода, считают в Белом доме.