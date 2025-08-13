Hang Seng вырос на 470,23 пункта

ГОНКОНГ, 13 августа. /ТАСС/. Ключевой индекс Гонконгской биржи Hang Seng вырос после начала торгов на 470,23 пункта (на 1,88%), достигнув отметки 25 439,91. Как отмечают биржевые брокеры, это самый высокий суточный рост индекса в процентном отношении с 24 июня, когда подъем составил 2,1%.

Рост продемонстрировал и индекс Hang Seng China Enterprises, который отражает общую эффективность ценных бумаг материкового Китая, котирующихся в Гонконге - он поднялся на 165,67 пункта (на 1,86%), до 9 082,52. Индекс Hang Seng Tech, отражающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний, поднялся на 2,35% (плюс 127,56 пункта), до 5 566,72 пункта.

Как сообщают брокеры, подъем произошел в том числе на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система США (ФРС, выполняет функции Центробанка) возможно понизит в сентябре процентную ставку, чего добивается президент США Дональд Трамп.