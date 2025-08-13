По данным ассоциации, в 2024 году производство аквакультуры в России составило 380,6 тыс. тонн, что на 5% ниже показателя 2023 года

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Цифровизация аквакультуры в России сможет обеспечить приток инвестиций и увеличение объемов производства, сообщили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

По словам президента ВАРПЭ Германа Зверева, если в рыбодобыче наблюдаются серьезные успехи в цифровизации, которые прямо влияют на снижение издержек бизнеса - это и переход на электронные разрешения на промысел, электронную отчетность, - то в аквакультуре все происходит "по старинке".

"Действующая система подачи отчетности, которая в том числе предполагает обязательное предоставление оригиналов актов выпуска/изъятия товарной рыбы и морепродуктов, подачу оригиналов отчетов сразу в несколько контролирующих органов, помимо Росрыболовства, вкупе с техническими недочетами сервиса "Аквавосток" сдерживают инвестиции в сектор рыбоводства, появление новых игроков и, как следствие, наращивание объемов выпуска товарной аквакультуры", - пояснил Зверев.

Этот вопрос обсуждался на заседании Общественного совета 9 июля, рекомендации совета были направлены в Росрыболовство, и регулятор уже представил свою позицию по этому вопросу. "Как следует из письма агентства (Росрыболовство - прим. ТАСС), необходимо дополнительно обсудить перечень планируемых к решению задач, сформулировать техзадание и определить источники финансирования мероприятий по цифровизации аквакультуры", - рассказали в ВАРПЭ.

"Будем инициировать работу по созданию межведомственной рабочей группы по проработке вопросов цифровизации аквакультуры", - заключил Зверев.

По данным ассоциации, в 2024 году производство аквакультуры в России составило 380,6 тыс. тонн, что на 5% ниже показателя 2023 года. "Это первое снижение производства за минувшие десять лет. Предприятия аквакультуры, особенно по выращиванию моллюсков и иглокожих, не раз обращали внимание, что зарегулированность сектора является барьером для инвестиций и появления новых игроков, что не позволяет в полной мере реализовать потенциал производства", - добавили в ВАРПЭ.