МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Министерство финансов России подтвердило, что в ближайшие три года системных налоговых изменений не будет. Об этом заявил в интервью изданию "Эксперт" статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Мы исходим из того, что в ближайшие три года системных налоговых изменений происходить не должно. Такова позиция руководства правительства, мы ее придерживаемся", - сказал Сазанов.

Ранее Минфин заявлял, что сформированный в прошлом году бюджет на 2025-2027 годы предусматривает устойчивые источники финансирования всех расходных обязательств, которые обеспечивают сбалансированность бюджетной системы. В текущих экономических реалиях нет никакой необходимости для внесения концептуальных изменений в налоговую политику для формирования доходных источников бюджета.