Минфин не намерен менять механизм расчета налогов для нефтянки на основе Urals и ESPO

Переход на расчет налоговой базы экспортных компаний в рублях пока не планируется, отметил статс-секретарь - заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Минфин доволен работой нового механизма расчета налогов на основе цен сортов Urals и ESPO, введенного с начала 2024 года. В министерстве заявили, что текущая система учитывает интересы как государства, так и нефтяных компаний, и менять ее не планируется. Об этом в интервью изданию "Эксперт" сообщил статс-секретарь - заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

"Действующий механизм работает. Сейчас ситуация в балансе - изменения, которые мы приняли в прошлом году, учитывают интерес и государства, и нефтяных компаний. Возвращаться к прежней системе расчета или искать новые варианты не планируем", - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможной дополнительной поддержке проектов по трудноизвлекаемым запасам нефти (ТРИЗ), в Сазанов пояснил, что в текущих условиях ресурсы бюджета ограничены, а нефтяная отрасль остается прибыльной и способна финансировать свои проекты самостоятельно. Приоритетом для государства остается выполнение социальных обязательств и поддержка секторов, испытывающих дефицит инвестиций. Кроме того, в условиях действия сделки ОПЕК+ дополнительные налоговые льготы для ТРИЗ не рассматриваются.

Также он заметил, что переход на расчет налоговой базы экспортных компаний в рублях пока не планируется. Несмотря на рост рублевой выручки у экспортеров, мировые котировки остаются более репрезентативными из-за высокой ликвидности международных рынков.

"Мировые рынки обладают гораздо большей ликвидностью, чем российский. Соответственно, котировки, рассчитанные на основе мировой торговли, более репрезентативны и лучше отражают реальную ситуацию на рынке. Российские, к сожалению, пока сильно подвержены манипулированию в силу ограниченности игроков на рынке, главным образом продавцов. Чтобы не стать заложниками нерепрезентативных данных, мы продолжаем использовать в своей работе мировые котировки, чтобы не допустить негативных последствий по налоговым поступлениям для бюджета", - сказал он.