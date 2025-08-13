Для сохранения заинтересованности в дивидендных выплатах максимальную ставку оставили на уровне 15%, сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Повышение ставки НДФЛ на дивиденды могло бы дестимулировать развитие финансового рынка. Об этом заявил в интервью изданию "Эксперт" статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Это решение, которое продиктовано результатами всестороннего анализа этого вопроса. А выводы анализа в том, что повышение ставки НДФЛ на дивиденды до новых уровней - 18, 20, 22% - могло бы дестимулировать развитие финансового рынка, уменьшить мотивацию к прямому владению компаниями российскими резидентами и к распределению дивидендов среди физлиц в целом. Поэтому максимальная ставка налога на дивиденды, как и на все пассивные доходы, была сохранена на уровне 15%", - сказал Сазанов, отвечая на вопрос о том, является ли временным решение о сохранении максимальной ставки НДФЛ на дивиденды в размере 15%.

Чтобы сохранить привлекательность дивидендных выплат, максимальную ставку решили сохранить на уровне 15%, отметил замминистра.

"По сути, такое решение для собственников бизнеса обеспечивает эффективный рост налогообложения дивидендов до 20%, если мы говорим про конечную сумму выплат государству - НДФЛ с дивидендов плюс дополнительные 5% налога на прибыль", - отметил Сазанов.