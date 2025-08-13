Минфин не выявил ухода в тень налогоплательщиков из-за изменения шкалы НДФЛ

Поступления федерального бюджета и по налогу на прибыль, и по НДС соответствуют прогнозу, и при этом растут с небольшим опережением, отметил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Министерство финансов России не фиксирует ухода налогоплательщиков "в тень" после введения прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), доходы бюджета России идут с небольшим опережением. Об этом заявил в интервью изданию "Эксперт" статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Ухода в тень из-за введения новой шкалы НДФЛ мы не фиксируем. В целом по НДФЛ наблюдается значительный прирост доходов федерального бюджета по итогам пяти месяцев в сравнении с прошлым годом - увеличение на 52%", - отметил Сазанов.

По его словам, поступления федерального бюджета и по налогу на прибыль, и по НДС соответствуют прогнозу, и при этом растут с небольшим опережением. "По состоянию на май доходы увеличились по сравнению с прошлым годом на 75% по налогу на прибыль и на 11% по НДС. Ухода в тень малого бизнеса после донастройки режима УСН мы не фиксируем. Но в целом пока рано делать выводы", - отметил замминистра.

Как подчеркнул Сазанов, первый квартал не показателен из-за слишком короткого срока. Он отметил, что Минфин будет подводить итоги по итогам года.

Закон о прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц (НДФЛ) вступил в силу с 1 января 2025 года. Также налог на прибыль организаций в России повышается с 20% до 25%.

Согласно закону, для граждан с доходами до 2,4 млн руб. в год ставка НДФЛ остается на уровне 13%. При доходах от 2,4 млн до 5 млн руб. налог составит 15%, от 5 млн до 20 млн руб. - 18%, от 20 млн до 50 млн руб. - 20%, а свыше 50 млн руб. в год - 22%. Повышенный налог будет взиматься не со всей суммы, а только с превышения соответствующих порогов.