Речь идет о банках UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas

ПЕКИН, 13 августа. /ТАСС/. Китайские власти ввели рестрикции в отношении двух финансовых организаций Евросоюза в качестве ответной меры на антироссийские санкции ЕС. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

Как уточняется в распространенном заявлении торгового ведомства, контрмеры Пекина распространяются на два европейских банка - UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas.

Указанные действия, как отмечается, предприняты в соответствии с законом КНР о противодействии иностранным санкциям с одобрения соответствующего государственного координационного механизма Китая. В итоге китайские организации и физические лица не имеют права осуществлять сделки и продвигать сотрудничество с указанными финансовыми институтами Евросоюза.

В заявлении уточняется, что антироссийские санкции ЕС, затронувшие китайские организации, - "существенное нарушение международного права и основополагающих норм международных отношений, наносящее серьезный ущерб законным правам и интересам предприятий КНР".

В середине июля ЕС объявил о введении 18-го пакета антироссийских санкций, куда попали несколько китайских организаций, в том числе два финучреждения Китая. Европейская сторона обвиняет их в причастности к операциям в обход ограничений Брюсселя. Пекин сделал Евросоюзу серьезное представление и пообещал решительные ответные меры.