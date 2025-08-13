По данным исследования маркетплейса цветов и подарков и аналитического агентства "Daily Dozen, в их число вошли бенто-торты с надписями, мини-десерты с ягодами и изделия с необычным оформлением

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. В число самых популярных у россиян десертов вошли бенто-торты с надписями, мини-десерты с ягодами и изделия с необычным оформлением. Об этом говорится в исследовании маркетплейса цветов и подарков "Flowwow" и аналитического агентства "Daily Dozen".

За последние пять лет количество кафе, пекарен и кондитерских увеличилось на 30%. Почти весь рынок кондитерских изделий в России занимает местное производство, порядка 93% кондитерских изделий изготавливаются внутри страны, говорится в исследовании. "Около 93% кондитерских изделий в России производится внутри страны. В компании объясняют это сокращением импорта и ростом числа локальных производителей - в первую очередь среди представителей малого бизнеса. В структуре FMCG-продаж кондитерские изделия занимают третье место по объему после молочной и мясной продукции, обеспечивая порядка 12% от общего оборота", - рассказали эксперты.

По данным исследования, за последние годы в сегменте мучных изделий недлительного хранения количество микропредприятий и индивидуальных предпринимателей увеличилось на 16%. Больше всего таких производств сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге. Среди регионов лидируют Краснодар, Екатеринбург, Казань.

Мучные изделия (печенье, вафли, кексы), не рассчитанные на долгий срок хранения, по-прежнему формируют основу потребления. На них приходится более половины всех покупок в натуральном выражении. "При этом рост продаж в денежном эквиваленте (+9% за пять лет) опережает рост объемов (+5%), что эксперты связывают с умеренным повышением цен и переходом части потребителей на продукцию малых производителей. Участники рынка отмечают, что категория остается базовой: в первую очередь ее выбирают для ежедневного потребления, а не в подарок", - отмечают аналитики.

В сегменте сахаристых изделий (конфеты, мармелад, халва, зефир) объем вырос всего на 4,2%, тогда как выручка увеличилась на 22%. По мнению аналитиков, такая диспропорция объясняется ростом доли премиальных и подарочных товаров, а также усилением позиций локальных производителей, активно работающих с нестандартной упаковкой и составом.

Об исследовании

Исследование проведено маркетплейсом "Flowwow" и агентством "Daily Dozen". В основу легли данные количественного и качественного анализа: 1800 интервью в 12 городах России, шесть онлайн-фокус-групп с покупателями десертов, а также более 2,5 млн заказов, оформленных на платформе "Flowwow" с 2019 по 2024 год.