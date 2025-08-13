Основным драйвером роста стал Узбекистан, указали в компании

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Экспортные продажи российской фармацевтической компании "Биннофарм групп" (входит в АФК "Система") в первой половине года выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщили ТАСС в пресс-службе производителя.

"Биннофарм групп" увеличила на 17% экспортные продажи в первом полугодии 2025 года. Ключевым драйвером роста стал Узбекистан, где объем продаж компании вырос на 167%, что позволило стране выйти на первое место среди экспортных направлений, обогнав Казахстан", - говорится в сообщении.

Значительный прирост также показали рынки Армении (+27%) и Белоруссии (+24%). В Киргизии "Биннофарм групп" вошла в число четырех крупнейших производителей лекарств, увеличив свою рыночную долю до 3%.

Кроме того, компания за первые шесть месяцев года завершила процедуру государственной регистрации 46 лекарственных препаратов, предназначенных для российского рынка и рынков зарубежных государств. Документы получены на территориях стран СНГ (Азербайджан, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан), а также в Монголии.

Регистрационные процедуры, соответствующие требованиям Евразийского экономического союза и национальным стандартам, успешно завершены для препаратов ключевых направлений компании: антибактериальные средства, а также лекарства для лечения заболеваний сердца, крови и ЖКТ, отметили в "Биннофарм групп".

"Биннофарм групп" - российская фармацевтическая компания, входит в АФК "Система". Продукция компании доступна в 15 странах, а ассортимент насчитывает свыше 480 регистрационных удостоверений препаратов. "Биннофарм групп" объединяет производственные площадки, расположенные в различных регионах России: "Синтез" (Курган), "Алиум" (Оболенск в Серпуховском районе Московской области), "Биннофарм" (Зеленоград), "Биоком" (Ставрополь) и R&D-центр (Красногорск).