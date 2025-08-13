Кабмин направит более 16,6 млрд рублей на дорожные работы в регионах

Субсидии на строительство и реконструкцию дорог предназначаются для Адыгеи, Удмуртии, Хабаровского края, Брянской и Московской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Правительство России дополнительно выделит более 16,6 млрд рублей на ремонт и строительство дорог и дорожной инфраструктуры в субъектах РФ. О соответствующем распоряжении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба кабмина.

Как отмечается в сообщении, в 2025 году более десятка российских регионов "получат дополнительное финансирование на строительство и ремонт дорог, а также на приведение в нормативное состояние тоннелей, мостов, эстакад и других искусственных сооружений".

Субсидии на строительство и реконструкцию дорог предназначаются для Адыгеи, Удмуртии, Хабаровского края, Брянской и Московской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа. Средства на приведение дорог в нормативное состояние и модернизацию дорожной инфраструктуры будут направлены в Белгородскую, Брянскую, Кировскую, Курскую, Смоленскую и Тверскую области.

Комментируя принятое решение на совещании с вице-премьерами 4 августа, Мишустин отметил, что правительство уделяет серьезное внимание расширению дорожной сети и обеспечению большей связанности населенных пунктов. "От качества дорожной инфраструктуры во многом зависит комфорт и безопасность жителей", - подчеркнул глава кабмина.

Работа идет в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", который входит в нацпроект "Инфраструктура для жизни".