По данным исследования маркетплейса, она составила 753,7 тыс. рублей

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Средняя запрошенная сумма кредитов наличными в июле 2025 года увеличилась на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила 753,7 тыс. руб. (в 2024 году - 697,5 руб.). Об этом говорится в исследовании маркетплейса "Финуслуги" (материалы исследования есть в распоряжении ТАСС).

По данным исследования, по сравнению с предыдущим месяцем средняя запрошенная сумма кредитов наличными в июле этого года увеличилась на 16,1% ( в июне 2025 г. - 649,1 руб.). При этом средняя сумма запроса микрозайма стала на 8,5% выше показателя прошлого года и составила 18,7 тыс. руб. (в 2024 г. - 17,2 тыс. руб.).

Среди регионов РФ самые высокие средние суммы кредита наличными запрашивали жители Татарстана (1,5 млн руб.) и Москвы (1,1 млн руб.). Средний срок запрошенного кредита в июле вырос по отношению к прошлому месяцу с 41,77 месяца до 41,84 месяца (в 2024 г. - 42,05 месяца).

Средний возраст потенциальных заемщиков по сравнению с июлем прошлого года вырос с 34 до 38 лет. Среди них преобладают мужчины, доля которых в годовом выражении выросла с 58,8% до 66,9%. Женщины отправляют заявки на кредиты все реже: их доля в запросах составила 33,1% по итогам июля 2025 г., что на 8,1 процентного пункта ниже уровня июля 2024 г.

Согласно данным "Финуслуг", в прошлом году чаще всего заявки на кредиты наличными направляли граждане, не состоящие в браке. Однако на данный момент первое место занимают женатые пары с работающим супругом. При этом сумма кредита растет пропорционально количеству детей. Так, бездетные в среднем хотели оформить кредит на 679 тыс. руб., с одним ребенком - на 840 тыс. руб. кредита, с четырьмя детьми - на 1,2 млн рублей.

Согласно исследованию, больше всего заявок на кредиты наличными в июле 2025 г. поступало от граждан с высшим образованием. При этом их средний размер кредита, по сравнению с июлем прошлого года, снизился на 8,4%, до 960,3 тыс. руб. Самый высокий размер запрошенной суммы кредита наличными был у заемщиков с ученой степенью - он увеличился по сравнению с прошлым годом на 17% и составил в среднем 1,5 млн руб. Граждане с двумя и более высшими образованиями запрашивали от 1,3 млн руб., что ниже средней суммы аналогичного периода прошлого года на 7,46%. Минимальные суммы запрашивали клиенты с незаконченным средним образованием (658,7 тыс. руб.) и только школьным аттестатом (468,6 тыс. руб.).