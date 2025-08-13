Она составила 72,6 млрд рублей

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Холдинг VK увеличил выручку по МСФО в I полугодии 2025 года на 13% к прошлому году, она составила 72,6 млрд рублей, следует из отчета компании.

Скорректированный показатель EBITDA за отчетный период составил 10,4 млрд рублей, рентабельность - 14%. Согласно прогнозу по скорректированной EBITDA по итогам года, который VK повышает, показатель составит более 20 млрд рублей.

Чистый долг VK на конец I полугодия составляет 77 млрд рублей, он снизился более чем вдвое.

Выручка компании VK Tech по итогам января - июня увеличилась на 48%, до 6,7 млрд рублей, доходы от видеорекламы на платформах VK - на 71%, до 2,3 млрд рублей, доходы от онлайн-рекламы МСБ - на 16%, до 17,6 млрд рублей. Выручка образовательных сервисов для детей подросла на 24% в отчетном периоде, до 3,9 млрд рублей. VK называет эти направления наиболее динамичными по росту выручки в отчетном полугодии.