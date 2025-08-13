Она составила 29,793 млрд рублей

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль Х5 Group (управляет торговыми сетями "Перекресток", "Пятерочка", "Чижик") по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) во втором квартале 2025 года снизилась на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 29,793 млрд рублей, сообщает компания.

Чистая прибыль Х5 Group в первом полугодии сократилась на 18,9% - до 48,144 млрд рублей. Скорректированная EBITDA во втором квартале увеличилась на 7,2% год к году - до 78,948 млрд рублей, в первом полугодии - на 0,7%, до 130,069 млрд рублей. Рентабельность по скорректированной EBITDA снизилась с 7,6% до 6,7% и с 7% до 5,8% соответственно.

Выручка группы во втором квартале выросла на 21,6% - до 1,174 трлн рублей, в первом полугодии - на 21,2% - до 2,243 трлн рублей.

По итогам 2025 года компания подтверждает прогноз по росту выручки примерно на 20% год к году, рентабельности EBITDA на уровне 6% и более.

X5 - ведущая российская продуктовая розничная компания, которая управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами "у дома" "Пятерочка", супермаркетами "Перекресток" и "жесткими" дискаунтерами "Чижик". На 30 июня 2025 года под управлением X5 находился 28 301 магазин (23 911 "Пятерочек", 992 "Перекрестка", 2 676 "Чижиков" и 603 магазина "Красный яр" и "Слата"), а также 75 распределительных центров.