Рынок акций РФ в начале основной торговой сессии движется вверх

Курс юаня на открытии торгов составил 11,06 рубля

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост ведущих индексов, курс юаня также поднимался. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,3%, до 2 986,03 пункта, индекс РТС также поднимался на 0,3%, до 1 177,72 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов прибавил 0,45 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 11,06 рубля.

К 10:21 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и находился на уровне 2 983,66 (+0,22%), индекс РТС составлял 1 176,79 пункта (+0,22%). В то же время курс юаня перешел к снижению и находился на отметке 11,053 рубля (-0,5 копейки).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии прибавлял 0,2% и находился на уровне 2 977,63 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 07:00 мск.