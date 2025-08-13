По мнению Адриана Штайнера, главы компании Thermoplan, швейцарская модель "хорошо работала в старом мире"

ЖЕНЕВА, 13 августа. /ТАСС/. Политические деятели, предприниматели Швейцарии поставили под сомнение жизнеспособность модели нейтралитета, которой издавна следует конфедерация, после введения США ошеломивших Берн таможенных пошлин в размере 39%.

Альпийская республика "больше не может маневрировать между блоками, как раньше", приводит газета The Wall Street Journal (WSJ) слова депутата парламента, заместителя председателя Социал-демократической партии Швейцарии Джона Пульта. "С этим необходимо покончить - мы больше не живем в таком мире", - отметил политик.

По мнению Адриана Штайнера, главы компании Thermoplan, швейцарская модель "хорошо работала в старом мире". Но теперь "политика иная". "Мы слишком маленькие, чтобы играть в игре больших мальчиков, - сказал предприниматель. - Поэтому уже не так важно, нейтральны вы или нет".

Торговые пошлины администрации президента Дональда Трампа "заставляют Швейцарию рассмотреть возможность обращения к США или же формировать более тесные связи с Евросоюзом", которому удалось добиться большего благоприятствования в торговле с Америкой, говорится в публикации.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. 1 августа он подписал указ о введении пошлин в размере от 15% до 41% в отношении более чем 60 стран и Евросоюза. Они вступили в силу 7 августа. Наиболее высокие пошлины назначены для Ирака (35%), Сербии (35%), Швейцарии (39%), Лаоса (40%), Мьянмы (40%) и Сирии (41%).

"Партнерство ради мира"

Швейцария, несмотря на нейтральный статус, с 1996 года участвует в программе НАТО "Партнерство ради мира", направленной на развитие двустороннего военного сотрудничества, обмен информацией и опытом. В июле 2024 года швейцарское правительство сообщило, что альянс откроет офис в Женеве для развития связей с базирующимися в этом городе международными и неправительственными организациями. В принятой 31 января 2024 года внешнеполитической стратегии на 2024-2027 годы власти конфедерации подтвердили курс на укрепление связей с НАТО, включая участие в военных учениях и совершенствование оперативной совместимости армии. В январе 2025 года Евросоюз одобрил приглашение Швейцарии в программу "военного Шенгена", направленную на быструю переброску войск по всей территории Европы без задержек на границах.