В антимонопольной службе сообщили, что это повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цену на препарат "Риноферон". Это первый отечественный биоаналог в лекарственной форме "спрей назальный дозированный" в рамках МНН "Интерферон альфа-2b". Препарат показан для профилактики и лечения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Согласованная службой цена на "Риноферон" соответствует зарегистрированным ценам на отечественный референтный препарат "Гриппферон". Она согласована на уровне 342 рубля за содержащий 200 доз флакон назального спрея в дозировке 500 МЕ/доза", - уточнили в ФАС.

Согласование ФАС цены на новый отечественный биоаналог повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.