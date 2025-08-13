Кабмин направит более 240 млн рублей рыболовецким компаниям в Черном и Азовском морях

С помощью федерального финансирования компании смогут покрыть часть затрат на оплату труда работников и социальные отчисления

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Рыболовецкие предприятия, ведущие промысел в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае, получат от правительства РФ более 240 млн рублей, сообщает пресс-служба кабмина.

"Организации рыбохозяйственного комплекса, ведущие промысел в акватории Азовского и Черного морей, получат финансовую поддержку от государства на частичное покрытие расходов. Распоряжение о выделении на эти цели 241,3 млн рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что с помощью федерального финансирования компании смогут покрыть часть затрат на оплату труда работников и социальные отчисления (страховые взносы по обязательному пенсионному, медицинскому и социальному страхованию). Размер субсидии составит 20% стоимости среднегодового объема продукции морской аквакультуры, которую организация добыла или произвела в рыбохозяйстве за предыдущие три года.

"При этом компании должны сохранить не менее 80% сотрудников по сравнению с показателями предыдущего года", - подчеркнули в правительстве.