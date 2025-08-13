Глава кабмина отметил тенденцию роста электронной торговли

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Контроль за маркетплейсами очень важен для того, чтобы обезопасить покупателей и обеспечить им качественное предоставление услуг. На это указал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с главой Росаккредитации Дмитрием Вольвачем.

Глава кабмина указал на тенденцию роста электронной торговли и подчеркнул, что в этой сфере "очень важен контроль, в том числе за этой деятельностью, чтобы обезопасить потребителя и чтобы поставляемое качество услуг, связанных с электронными площадками, соответствовало стандартам и нормам", которые есть в стране.

Мишустин также добавил, что необходимо обратить особое внимание на работу с системой "Честный знак" и расширять инструментарий взаимодействия Росаккредитации как с отечественными, так и с иностранными компаниями.