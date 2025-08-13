Сейчас ссылки на реестр есть в карточках 31 млн товаров

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Количество товаров со ссылкой на реестр Росаккредитации на российских маркетплейсах возрастет до 200 млн, сообщил руководитель службы Дмитрий Вольвач на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Мы планируем, что количество товаров со ссылкой на наш реестр в сети увеличится до 200 млн. И уже сейчас активно готовим нашу инфраструктуру для того, чтобы она выдержала кратно увеличившееся число запросов от маркетплейсов", - сказал он.

Росаккредитация начала работу по контролю за товарами на электронных площадках в 2021 году. Ссылки на реестр есть в карточках 31 млн товаров. По ним можно в онлайн-режиме проверить сертификат на товар.

"Эту работу мы будем продолжать. Уже сейчас 14 основных участников рынка у нас в эксперименте. Еще четыре крупные сети в процессе подключения. 114 тыс. запросов ежедневно мы обрабатываем. Мы видим, что в основном проверяются бытовые товары, одежда, косметика, пищевая продукция, низковольтное оборудование, товары для детей - то есть все, что непосредственно влияет на безопасность и благополучие граждан", - сообщил Вольвач.

С 1 сентября 2026 года, в соответствии с законом о защите прав потребителей, размещение подобных ссылок на маркетплейсах станет обязательным. Согласно закону о платформенной экономике, будет запрещено размещение объявлений о продаже товаров без ссылок на реестр Росаккредитации, добавил он.