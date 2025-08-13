"Северсталь" установит крупнейшие в мире шаровые мельницы для производства окатышей

Гендиректор компании Александр Шевелев отметил, что их диаметр составит 6,7 м

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. "Северсталь" приступила к монтажу крупнейших в мире шаровых мельниц сухого измельчения в комплексе по производству железорудных окатышей в Череповце. Это оборудование предназначено для сушки и сухого измельчения железорудного сырья с помощью мелющих шаров, говорится в сообщении компании.

"Монтаж трех шаровых мельниц - самая ответственная и сложная операция на сегодняшний день. Примечательно, они являются крупнейшими в мире, что обусловлено необходимой производительностью комплекса, 10 млн тонн окатышей в год. Диаметр каждой - 6,7 м, а длина - более 13 м. Работы на площадке строительства комплекса по производству окатышей идут в соответствии с утвержденным графиком", - сказал гендиректор "Северстали" Александр Шевелев.

В компании отметили, что на площадке идет монтаж других элементов основного технологического оборудования, обустройство вспомогательной инфраструктуры и модернизация конвейеров подачи сырья. На текущий момент смонтировано свыше 30% металлоконструкций комплекса.

Комплекс по производству железорудных окатышей позволит перейти к современным и более экологичным технологиям работы с железорудным сырьем, добавили в "Северстали". В 2024 году в рамках федерального проекта "Чистый воздух" на Череповецком металлургическом комбинате были остановлены три агломашины. Еще четыре агрегата будут выведены из эксплуатации в начале 2027 года после запуска нового объекта, запланированного на второе полугодие следующего года.

О компании

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России. Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.

Основной акционер "Северстали" - Алексей Мордашов (владеет примерно 77,03% акций компании).