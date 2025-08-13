МЭА снизило прогноз по росту спроса на нефть в 2025 году

Он уменьшился на 20 тыс. б/с

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Спрос на нефть в мире в 2025 году вырастет лишь на 680 тыс. баррелей в сутки (б/с), говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

В июле агентство прогнозировало рост спроса на 700 тыс. б/с. Таким образом, прогноз на этот год снижен на 20 тыс. б/с.

Прогноз на 2026 год также был понижен на 20 тыс. б/с - до 700 тыс. б/с.

В МЭА подчеркнули, что прогноз на этот год уменьшен из-за более низкого, чем ожидалось, спроса в странах, не входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Мировые запасы нефти, по данным МЭА, в июне подскочили на 28,1 млн баррелей, до 7,836 млрд баррелей. Коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР снизились на 28,8 млн и оказались на 88 млн баррелей ниже уровня 2024 года.

Экспорт из России

Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в июле вырос на 1% по сравнению с июнем - до 7,29 млн баррелей в сутки, говорится в материалах МЭА. При этом доходы от экспорта увеличились по сравнению с прошлым месяцем на 7% или $930 млн на фоне более высоких цен - до $14,32 млрд.

Объемы поставок нефти практически не изменились, а нефтепродуктов - выросли на 2%. Доходы от экспорта нефти в июле составили $8,94 млрд, что на $460 млн больше, чем в июне, от экспорта нефтепродуктов - $5,39 млрд (+$470 млн).

Тем не менее, июльские доходы РФ от нефтеэкспорта на $2,1 млрд ниже уровня июля 2024 года, отмечает агентство.

По оценке МЭА, Россия в июле добывала 9,2 млн б/с нефти по сравнению с 9,23 млн б/с в июне, снизив таким образом добычу на 30 тыс. б/с. При этом Россия добывала выше плана ОПЕК+ с учетом добровольных сокращений и компенсаций на 100 тыс. б/с, считают эксперты агентства.

Как говорится в отчете, цены на российскую нефть Urals в июле были ниже ценового потока в $60 за баррель, однако дисконт к North Sea Dated снизился до примерно $11,90 за баррель, что является одним из самых низких значений с начала санкций против РФ и отражает общую напряженность на рынке сернистой нефти.

Мировое предложение нефти

МЭА увеличило прогноз по росту мирового предложения нефти в 2025 году на 370 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 2,5 млн б/с, а в 2026 году - на 620 тыс. б/с, до 1,9 млн б/с.

Оценки были повышены на фоне решения восьми стран ОПЕК+ об увеличении добычи нефти в сентябре на 547 тыс. б/с, что закончит выход из добровольных ограничений объемом 2,2 млн б/с, которых "восьмерка" придерживалась с начала 2024 года.

В абсолютном значении предложение нефти в мире в 2025 году, по оценке МЭА, составит 105,5 млн б/с, а в 2026 году - 107,4 млн б/с.

На страны ОПЕК+ в общем объеме увеличения предложения придется 1,1 млн б/с в этом году и 890 тыс. б/с в следующем. Страны, не входящие в ОПЕК+, смогут обеспечить рост предложения на 1,3 млн б/с в 2025 году и 1 млн б/с в 2026 году, в основном за счет увеличения добычи в США, Канаде, Бразилии и Гайане.