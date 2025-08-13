Как пишет издание, новая компания Merge Labs, занимающаяся разработкой интерфейса для мозговых имплантов, ожидает приток новых инвестиций в размере $850 млн, часть из которых должна поступить от OpenAI

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Американская компания OpenAI, разработавшая чат-бот ChatGpt, планирует инвестировать в стартап Merge Labs, что приведет к усилению конкуренции с ИИ-компанией Neuralink Илона Маска в области разработки мозговых имплантов. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Как пишет издание, новая компания Merge Labs, занимающаяся разработкой интерфейса для мозговых имплантов, ожидает приток новых инвестиций в размере $850 млн, часть из которых должна поступить от OpenAI. Это может привести к усилению конкуренции OpenAI с Neuralink, которая также занимается проектами по усилению возможностей человеческого мозга с помощью специальных чипов.

Сообщается, что инициатором вложений в Merge Labs был соучредитель OpenAI Сэм Альтман, который возглавит новый проект совместно с Алексом Бланией, главой компании World, которая занимается разработкой системы аутентификации людей онлайн с помощью сканирования глаза. OpenAI ранее также инвестировала в компанию World.

В 2022 году американская компания OpenAI представила сервис ChatGPT, способный взаимодействовать с пользователями в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на уточняющие вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы.

Созданный Маском в июле 2016 года стартап Neuralink занимается разработкой чипов, которые можно будет вживлять в человеческий мозг. Маск считает, что подобные устройства позволят человеку стать киборгом, способным противостоять искусственному интеллекту, а также помогут людям научиться управлять компьютером при помощи силы мысли. На данный момент публично известно лишь о 10 пациентах, которым внедрили чипы Neuralink. Все они до сих пор находятся на стадии клинических испытаний и не получили лицензии для постоянного применения. Чип для зрения еще не испытан, как и устройство для болезни Паркинсона, сообщало агентство Bloomberg. К 2029 году компания рассчитывает внедрять 2 тыс. имплантов Telepathy, получая не менее $100 млн ежегодной выручки. А к 2030 году Neuralink ожидает, что сможет внедрять нейрочипы для зрения 10 тыс. пациентов в год и зарабатывать на этом более $500 млн.