Администрация мессенджера 27 июля заблокировала более 402 тыс. каналов и групп

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Администрация Telegram только за день 27 июля заблокировала более 402 тыс. каналов и групп, нарушающих его политику, следует из обновляющейся статистики на сайте мессенджера.

Последний раз значение по блокировкам больше этого было в феврале - более 490 тыс. Также серьезное ежедневное число блокировок было 3 июля - более 314 тыс.

В целом (на конец дня 12 августа) в 2025 году заблокировано более 20,9 млн каналов - эта отметка достигается впервые. Согласно статистике на начало июля, бану подверглись порядка 16,3 млн каналов и групп, таким образом, менее чем за полтора месяца блокировок стало на 4 млн больше.