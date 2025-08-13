Wildberries арендовала объект в логопарке "Истра"

Компания сообщит селлерам, когда склад начнет функционировать и будет готов принимать поставки

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Объединенная компания Wildberries и Russ арендовала объект в логистическом парке "Истра", сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Объединенная компания Wildberries и Russ действительно арендовала объект в логопарке "Истра". Он будет предназначен для хранения товаров продавцов. Компания сообщит селлерам, когда склад начнет функционировать и будет готов принимать поставки", - говорится в сообщении.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Wildberries и Russ арендовала 30 тыс. кв. м в логопарке "Истра". Аренда такого значительного объема площадей может быть временным решением, пока собственные склады маркетплейса находятся в процессе строительства, рассказал изданию партнер консалтинговой компании NF Group Константин Фомиченко.