По данным газеты, президент Соединенных Штатов вряд ли посетит Индию до разрешения спорных вопросов

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 августа. /ТАСС/. Запланированный на начало ноября саммит Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD - Австралия, Индия, США и Япония) может не состояться из-за торгового спора между Индией и США. Об этом сообщает газета The Times of India.

По данным дипломатических источников, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вряд ли посетит Индию до разрешения спорных вопросов, а это, как пишет издание, означает, что саммит QUAD может вообще не состояться.

Как отмечает газета, это станет сокрушительным ударом по усилиям четырех стран по продвижению своей повестки свободного, открытого и процветающего Индо-Тихоокеанского региона.

The Times of India указывает, что Индия, несмотря ни на что, стремится принять саммит.

Четырехсторонний диалог по безопасности был основан в 2007 году как механизм взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана. Первая встреча глав его внешнеполитических ведомств прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке. В марте 2021 года состоялся первый саммит "четверки" в виртуальном формате. Затем они проходили и в очном формате.

Американская администрация ввела дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти. С учетом ранее принятого Вашингтоном решения установить в отношении индийских товаров 25-процентную пошлину тариф для южноазиатской республики теперь составит 50%. Трамп ранее заявил, что Индия "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. Индийский МИД назвал нападки США и ЕС из-за импорта российской нефти неоправданными, так как страны Запада ранее поощряли такую торговлю и сами продолжают закупать товары и услуги в РФ.