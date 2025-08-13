В Дальневосточном бассейне добыто свыше 2,4 млн тонн, в Северном бассейне - 228,6 тыс. тонн, в Западном бассейне - 52,7 тыс. тонн, в Азово-Черноморском бассейне - 29,1 тыс. тонн, в Волжско-Каспийском бассейне - 49,9 тыс. тонн

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Вылов водных биоресурсов в России с начала 2025 года составил 3,194 млн тонн, сообщило Росрыболовство.

"По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), добыча водных биоресурсов всеми российскими пользователями составила 3 194,4 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

В том числе в Дальневосточном бассейне добыто свыше 2,4 млн тонн, в Северном бассейне - 228,6 тыс. тонн, в Западном бассейне - 52,7 тыс. тонн, в Азово-Черноморском бассейне - 29,1 тыс. тонн, в Волжско-Каспийском бассейне - 49,9 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 334,5 тыс. тонн, что на 10,3% выше уровня соответствующего периода 2024 года.

Вылов водных биоресурсов в России по итогам 2024 года превысил 4,9 млн тонн. В 2025 году вылов ожидается на уровне 5 млн тонн.