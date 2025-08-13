Средства пойдут на финансирование грантовой программы, оператором которой выступает Российский фонд развития информационных технологий

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Правительство России направляет 3,9 млрд рублей на реализацию проектов в области информационных технологий. О соответствующем распоряжении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба правительства.

В кабмине уточнили, что средства пойдут на финансирование грантовой программы, оператором которой выступает Российский фонд развития информационных технологий. "За счет этих грантов, в частности, планируется продолжить поддержку особо значимых проектов по доработке и внедрению отечественных IT-решений в отраслях экономики", - указывается в сообщении.

Грантовая программа была запущена в 2022 году. Проекты для нее выбираются с помощью конкурсного отбора. В настоящее время размер грантов составляет от 30 млн рублей до 6 млрд рублей.