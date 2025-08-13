Первая пилотная партия компонентов уже успешно выпущена на новой производственной линии, созданной в рамках инвестпроекта

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. ГК "Соллерс" локализовала производство рам для линейки пикапов Sollers ST6 и ST8 на мощностях дочернего предприятия ООО "УАЗ - штамповочное производство", говорится в сообщении "Соллерса".

Первая пилотная партия компонентов уже успешно выпущена на новой производственной линии, созданной в рамках инвестпроекта. При этом проектная мощность линии достигает 10,5 тыс. рам в год.

Отмечается, что в рамках проекта созданы новые рабочие места, а общий объем инвестиций составил порядка 200 млн рублей.

В "Соллерсе" также сообщили, что автоматизация процесса рихтовки (кузовного ремонта авто - ТАСС) полностью исключает ручной труд - это обеспечивает высокую точность и стабильность геометрии рамы на всех автомобилях.

"Производственная линия оснащена современным оборудованием, включая специализированные сварочные кондукторы, стенд для гидравлической онлайн-пробивки отверстий крепления подвески и автоматизированный рихтовочный стенд", - добавили в предприятии.