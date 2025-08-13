Соглашение подписали под гарантии Евросоюза

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз" и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали соглашение о закупке газа на €500 млн под гарантии Евросоюза. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Нафтогаз" и ЕБРР подписали рекордное для Украины соглашение - €500 млн на закупку газа. Это крупнейший проект банка в нашей стране. Но самое важное - впервые такой кредит предоставляется под гарантию ЕС, без государственной гарантии Украины", - написала она в Telegram-канале.

Неделю назад украинская консалтинговая компания EXPRO сообщила, что запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины остаются рекордно низкими за последние 12 лет. Их заполненность составляет 32,3%, или около 10 млрд куб. м. Но для нормального прохождения отопительного сезона до 1 ноября, по данным Минэнерго, надо иметь в ПХГ 13,2 млрд куб. м. Собственная добыча, по данным EXPRO, не покроет объем необходимой закачки и "Украине необходимо импортировать около 1,7 млрд куб. м газа в течение августа - октября".

Аналитики украинского профильного издания "Укррудпром" считают, что одной из проблем низких показателей импорта газа является критический дефицит средств у "Нафтогаза", который недавно взял кредиты в "Укргазбанке" и "Приватбанке" на сумму 9,4 млрд гривен (около $225 млн), этой суммы хватает на закупку только 400 млн куб. м топлива. При этом "Нафтогаз" продолжает закупать преимущественно российский газ у Словакии и Венгрии с большой наценкой, подытоживает издание.

Проблема газового дефицита на Украине возникла после того, как 1 января транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему страны был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение с "Газпромом". С начала июля Украина впервые начала импортировать газ по Трансбалканскому коридору - системе газопроводов от терминалов сжиженного газа в Греции через Болгарию, Румынию и Молдавию до границы с Украиной в Одесской области.