Как сообщили агентству Bloomberg в пресс-службе компании, App Store "работает честно", не отдавая предпочтение какому-либо продукту

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Американская корпорация Apple не согласилась со словами владельца стартапа в сфере искусственного интеллекта xAI Илона Маска, который заявил, что корпорация несправедливо отдает предпочтение сервисам компании OpenAI среди приложений в AppStore.

Как сообщили агентству Bloomberg в пресс-службе Apple, App Store "работает честно", не отдавая предпочтение какому-либо продукту. "Мы продвигаем тысячи приложений через топ-чарты, рекомендации на основе алгоритмов и подборки, составленные экспертами на основе объективных критериев. Наша цель - обеспечение безопасного поиска для пользователей и создание хороших возможностей для разработчиков. Мы сотрудничаем со многими из них, чтобы повысить видимость приложений в быстрорастущих категориях", - добавили в корпорации.

Маск 12 августа пообещал подать на Apple в суд за нарушение антимонопольного законодательства. В апреле 2023 года миллиардер основал стартап xAI, занимающийся разработкой искусственного интеллекта. Спустя несколько месяцев компания представила чат-бот на основе ИИ Grok.