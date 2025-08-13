Новая технология предназначена для разработки сложных запасов, где применение стандартного гидроразрыва пласта невозможно из-за риска повреждения соседних водных горизонтов или газовых шапок

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. "Газпром нефть" разработала и успешно испытала первую в России технологию бурения боковых стволов горизонтальных скважин с использованием титановых игл. Пилотные испытания на месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) показали увеличение добычи трудноизвлекаемой нефти на 36%, сообщила компания.

"Мы ведем системную работу по поиску новых подходов к добыче трудноизвлекаемых запасов. Специалисты "Газпром нефти" в синергии с российскими инженерами и учеными разработали и применили технологию, которая стала дополнением к традиционному гидроразрыву пласта", - отметил начальник департамента по добыче "Газпром нефти" Сергей Доктор.

Новая технология предназначена для разработки сложных запасов, где применение стандартного гидроразрыва пласта невозможно из-за риска повреждения соседних водных горизонтов или газовых шапок. Вместо создания трещин в пласте с помощью закачки жидкости под высоким давлением, метод предполагает бурение сети тонких каналов диаметром 12 мм с использованием прочных и коррозионностойких титановых игл.

Первая скважина, пробуренная по этой технологии в ХМАО, была оборудована 54 боковыми стволами. Результаты испытаний подтвердили эффективность метода: приток нефти увеличился более чем на треть. В перспективе технология будет применяться на месторождениях "Газпром нефти" в Ямало-Ненецком автономном округе и других регионах с трудноизвлекаемыми запасами.

Разработка позволит осваивать сложные залежи без дополнительного оборудования и реагентов, что особенно важно для удаленных и автономных участков. Это направление соответствует стратегии компании по повышению эффективности добычи на зрелых месторождениях и вовлечению в разработку новых запасов углеводородов.