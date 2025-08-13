Роскачество проведет исследование меда на маркетплейсах

Основной акцент в исследовании будет сделан на соответствии продукции национальным стандартам, отсутствии фальсификата и прозрачности информации о товаре

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Роскачество в 2025 году проведет исследование наиболее востребованных позиций меда, представленных на лидирующих меркетплейсах по всей России, говорится в презентации заместителя руководителя Роскачества Елены Саратцевой, представленной на пресс-конференции в ТАСС.

Основной акцент в исследовании будет сделан на соответствии продукции национальным стандартам, отсутствии фальсификата и прозрачности информации о товаре. Сроки проведения исследования - август - ноябрь 2025 года, следует из презентации.

"Мед с российским знаком качества везде отмечен российским знаком качества. Если вы покупаете мед, а на нем нет маркировки, а маркировка должна присутствовать, это повод для того, чтобы задуматься, а что же вам продали", - сказала Саратцева.