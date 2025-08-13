На Украине продали завод, конфискованный у российской компании

Победитель аукциона заплатит за предприятие $14,7 млн

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Завод "Винницабытхим", конфискованный ранее у российской компании "Невская косметика", продан с аукциона. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Сегодня состоялся аукцион по продаже 100% акций "Винницабытхим". Во время аукциона ставка выросла вдвое. Победитель аукциона заплатит за предприятие 608 млн гривен ($14,7 млн)", - написала она в Telegram-канале.

По словам премьера, "предприятие, ранее принадлежавшее российскому олигарху и конфискованное по решению суда, получит нового собственника с обязательством сохранить производство, погасить долги и гарантировать права работников".

24 июля прошлого года Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск о взыскании в доход государства завода "Винницабытхим". В июле 2022 года сообщалось, что суд в Винницкой области наложил арест на активы "Невской косметики" на Украине на сумму более $54,7 млн.