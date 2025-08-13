По данным аналитического агентства, они составили 850 единиц

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Sollers реализовал в июле 2025 года в России 850 новых автомобилей. Этот результат на 35% меньше показателя за аналогичный период 2024 года, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

Более половины (55%) реализованных автомобилей в июле пришлось на семейство Atlant, различные модификации которого проданы тиражом в 466 экземпляров.

Пикап Sollers ST6 реализован в количестве 141 единицы, при этом продажи малотоннажного грузовика Argo составили 138 штук.

В июле также было реализовано 70 пикапов Sollers ST8, 31 фургон SF1, 2 грузовика TR120, 1 грузовой автомобиль TR80 и 1 автобус SA9.

По итогам 7 месяцев 2025 года продажи новых машин Sollers составили 5,2 тыс. единиц, что на 23% меньше, чем в январе - июле 2024 года.