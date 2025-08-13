Дилеры продали 11,9 тыс. машин

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Продажи новых пикапов в России по итогам января - июля уменьшились по сравнению с таким же периодом 2024 года на 20,5%, до 11,9 тыс. единиц. Об этом сообщил в Telegram-канале директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.

"В январе - июле 2025 года на российском рынке было реализовано 11 883 пикапа. Это на 20,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Напомню, что в целом рынок упал на 24%", - написал он.

По итогам семи месяцев лидирует марка JAC. В отчетный период было продано 2,8 тыс. пикапов трех моделей: T9, T8 и Т8 Pro. Этот результат на 12% больше, чем в 2024 году.

При этом продажи пикапов Great Wall сократились в два раза (-52%), до 1,98 тыс. машин. Замыкает топ-3 отечественный УАЗ (1,5 тыс. шт).

"Отмечу быстрый рост популярности пикапов Foton (+204%), а также попадание в топ-15 американского электрического "монстра" Tesla Cybertruck (31 ед.)", - добавил Целиков.