Сеть магазинов станет первой площадкой, на которой будет продаваться мед с новыми требованиями качества после подписания хартии

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. В сети продуктовых магазинов "Перекресток", принадлежащей холдингу Х5 Group, будут введены дополнительные этапы проверки и контроля качества меда с целью повышения качества продукции и восстановления доверия потребителей к меду на полках розничных магазинов. Об этом сообщил директор по взаимодействию с органами государственной власти Х5 Борис Огарков в ходе подписания хартии добросовестных участников рынка меда.

"Нам предстоит ввести дополнительные этапы контроля, проверок, договориться с коллегами о ритме, убедиться, что те лаборатории, которым мы отдаем мед на проверку, отвечают всем необходимым стандартам. И, безусловно, по результатам обратной связи работать с производителями и поставщиками: если мы видим, что где-то требуются какие-то доработки, значит, мы это будем транслировать, и это будет находить отражение на нашей полке. Мы уверены, что своим примером мы действительно вернем доверие потребителя к продукту на полках сетей", - рассказал он.

Огарков также отметил, что сеть магазинов "Перекресток" станет первой площадкой, на которой будет продаваться мед с новыми требованиями качества после подписания хартии. "Для нас вообще большая честь оказаться площадкой, на базе которой, по сути, будут пилотироваться новые подходы к контролю качества, начиная с пасеки и заканчивая полкой. У нас нулевая толерантность по вопросу качества пищевой безопасности. Описание данной хартии полностью соответствует и поддерживает эти принципы", - отметил директор.

Подписание хартии добросовестных участников рынка меда прошло в среду в ТАСС в рамках пресс-конференции, посвященной мерам борьбы с недобросовестными практиками на российском рынке меда.