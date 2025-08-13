Международный форум особых экономических зон пройдет в сентябре в Нижнем Новгороде

Во время форума планируются переговоры российских и зарубежных инвесторов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 августа. /ТАСС/. Международный форум особых экономических зон (ОЭЗ), приуроченный к 20-летию развития института ОЭЗ в России, пройдет в Нижнем Новгороде 18 сентября. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Глеба Никитина.

"Для Нижегородской области проведение международного форума - это признание вклада региона в развитие инвестиционной и промышленной инфраструктуры. Наша нижегородская ОЭЗ "Кулибин" также стремительно расширяется и заполняется резидентами, производящими импортозамещающую и востребованную на рынке продукцию. Уверен, что встречи и переговоры, которые пройдут в рамках форума, помогут наладить новые деловые связи и будут способствовать запуску новых проектов", - приводятся в сообщении слова Никитина.

Во время форума планируются переговоры российских и зарубежных инвесторов, презентация успешных кейсов российских ОЭЗ и обсуждение новых механизмов партнерства в международном формате. Отдельное внимание уделят вопросам устойчивого развития и расширения глобальных цепочек добавленной стоимости. С 2025 года повышение инвестиционной активности - одна из основных задач национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщил замминистра экономического развития РФ Святослав Сорокин, за два десятилетия особые экономические зоны доказали свою состоятельность как инструмент модернизации экономики. Форум, по его словам, это возможность подвести итоги двадцатилетней работы с участниками ОЭЗ, экспертами, представителями профильных органов власти.

Директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин отметил растущую международную роль форума, который пройдет в Нижнем Новгороде. "Международный форум ОЭЗ зарекомендовал себя как уникальная платформа для обмена практиками и установления прочных деловых связей. Сегодня особые экономические зоны - это не только точки локального развития, но и катализаторы международной кооперации и устойчивого роста. Мы видим большой интерес к объединению усилий в рамках Международной ассоциации ОЭЗ стран БРИКС - это логичный шаг для укрепления наших позиций на мировом рынке", - сказал Лабудин.