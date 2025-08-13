Доля витаминов в общем объеме продаж выросла на 7,3 п.п.

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Россияне стали чаще выбирать витамины вместо биологически активных добавок (БАД) - с 30 июня 2024 года по 30 июня 2025 года доля витаминов в общем объеме продаж выросла на 7,3 процентного пункта (п.п.) и достига 29,3%, в то же время продукция растительного и животного происхождения потеряла 7,4 п.п., опустившись до 19,2%. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки "Честный знак").

"Россияне резко изменили свои предпочтения: витамины стали абсолютным фаворитом, в то время как интерес к натуральным добавкам снижается. При этом покупатели все активнее переходят в онлайн", - говорится в сообщении ЦРПТ.

В II квартале 2025 года тренд сохранился - популярность витаминов по сравнению с первым кварталом выросла на 1,3 п.п. Они уверенно удерживают первое место по спросу. Снижение в категории БАДов составило 0,8 п.п. Продукция на основе различных масел также показала спад: -1,6 п.п. за год и -1,2 п.п. за квартал.

В ЦРПТ полагают, что рост цен, особенно за год, вероятно, стал ключевым фактором снижения спроса на продукцию растительного и животного происхождения и масел. За год она подорожала значительнее всего - на 23,7%, за II квартал - на 12,5%. Продукция из масел за квартал подорожала на 9%. При этом средняя цена на витамины за год снизилась на 14,9%. За последние три месяца удешевление составило 5,6%.

Доля продаж российских БАД за рубеж также уменьшилась - на 4,3 п.п. (до 4,1%). Сокращение внутреннего производства в II квартале на 5% (до 169,7 млн упаковок) было компенсировано ростом импорта (+13,4%). При этом в годовом выражении производство БАД в России увеличилось всего на 0,3%, а импорт - на 6,3%, что привело к росту общего предложения на 1,4% (208,5 млн упаковок против 205,7 млн). Больше всего БАДов производится в Центральном федеральном округе - 42,7% продукции.