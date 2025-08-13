Компания "Револт"должна перезапустить производство

ДОНЕЦК, 13 августа. /ТАСС/. Завершена передача инвестору крупного химического завода "Стирол" в Горловке ДНР, сообщили в администрации главы и правительства республики со ссылкой на министра промышленности и торговли ДНР Гургена Малхасяна.

"Завершена передача завода "Стирол" инвестору - компании "Револт", которая должна перезапустить производство", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в 2022-2024 годах в регионе перезапустили свыше 30 простаивавших предприятий, в их числе металлургические и машиностроительные. Поддержка промышленности идет по линии свободной экономической зоны, резидентами которой стали 48 промпредприятий, и Фонда развития промышленности ДНР, который с 2023 года профинансировал около 60 проектов.

"Стирол" - ключевое в Донбассе предприятие химической промышленности. Долгое время завод был одним из крупнейших в Европе производителей минеральных удобрений. С началом боевых действий приостановил работу. В 2021 году сообщалось о возобновлении работы цеха лакокрасочной продукции и цеха изделий из полимеров. В октябре прошлого года в региональном Минпромторге сообщили ТАСС о планах запуска предприятия в 2025-2026 годах. Глава ДНР Денис Пушилин допустил поэтапное возобновление производства. По его словам, "Стирол" после запуска станет драйвером развития не только Горловки, но всей республики.