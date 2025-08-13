Билеты на новые поезда уже в продаже

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. РЖД увеличивают число скоростных поездов "Аврора" между Москвой и Санкт-Петербургом с 26 октября, сообщила компания.

"Вместо двух пар теперь предусмотрено четыре. В числе новых поездов: №745 отправлением из Санкт-Петербурга с 26 октября в 17:20 и прибытием в столицу в 23:30, №746 отправлением из Москвы с 26 октября в 17:45 и прибытием в Санкт-Петербург в 23:04, №749/750 отправлением с 1 ноября в дни пиковых перевозок, по пятницам и воскресеньям, а также в праздничные дни из Санкт-Петербурга в 22:15 и из Москвы в 22:30 (прибывать поезд будет в 5:00 следующего дня)", - говорится в сообщении.

Поезда "Аврора" №741/742 и №743/744 продолжат курсировать по прежнему расписанию, отправляясь "зеркально" из Москвы и Санкт-Петербурга в 6:00 и 13:50.

При этом для удобства пассажиров с 26 октября все поезда "Аврора" будут делать остановки на станциях Тверь, Бологое и Чудово. Сейчас они следуют без остановок или с одной остановкой на станции Чудово.

Билеты на новые поезда уже в продаже, приобрести их можно онлайн на сайте РЖД, в приложении "РЖД пассажирам" , а также в железнодорожных кассах.