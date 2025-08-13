ФНС увеличила перечисления в бюджет РФ за январь - июль на 7%

Глава налоговой службы Даниил Егоров отметил, что они составили 34,3 млрд рублей

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) за январь - июль текущего года увеличила перечисления в федеральный бюджет России на 7%, до 34,3 млрд рублей, ненефтегазовые доходы выросли на 27%, до 9,5 трлн рублей. Об этом сообщил глава ФНС Даниил Егоров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В бюджетную систему Российской Федерации за 7 месяцев 2025 года поступило 34,3 трлн рублей, это рост на 7%, или на 2,4 трлн рублей больше, чем за аналогичный период 2024 года. По федеральному бюджету рост составил 5%, в том числе ненефтегазовые доходы составили 9,5 трлн рублей, это рост на 27%", - сказал Егоров.

Если говорить по отраслям, то, по его словам, очень неплохие показатели в обрабатывающей сфере, перечислившей в бюджет практически полтриллиона, а также у финансового сектора, у строительного сектора, у торговли. В пятерку лучших по этому показателю также вошел IT-сектор.

Говоря о строительной отрасли, Егоров отметил: "Да, просто динамика упала. Но с точки зрения роста они все равно находятся в лидерах. Вот это важно отметить".