Отсроченные платежи по НДПИ и взносам в угольной отрасли составили 47 млрд рублей

ФНС и правительство работают "очень гибко" по этому вопросу, отметил глава налоговой службы России Даниил Егоров

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Объем отсроченных платежей по НДПИ и страховым взносам в угольной отрасли составил 47 млрд рублей, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Также угольная отрасль у нас в отсрочках на 47 млрд [рублей]. То есть мы и правительство по вашему поручению очень гибко работаем. Там, где необходима налоговая поддержка, - там она оказывается", - сказал Егоров.

Он добавил, что отсрочки также работают в Курской и Белгородской областях, в них общий объем отсроченных платежей составил 7 млрд рублей.