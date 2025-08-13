Она представляет собой обращение программы к участку памяти по некорректному указателю

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Серверные и десктопные Windows оказались подвержены уязвимости в драйвере, из-за которой могут пострадать как предприятия, так и 96% обычных пользователей с версиями этой ОС на компьютере. Об этом ТАСС сообщили в компании Positive Technologies. Уязвимость была устранена.

Брешь, как пояснил специалист группы анализа уязвимостей экспертного центра безопасности Positive Technologies Марат Гаянов (он нашел дефект), была типа "разыменование нулевого указателя". Она представляет собой обращение программы к участку памяти по некорректному указателю.

Эта уязвимость при правильной эксплуатации нарушила бы работу компьютеров с Windows 10, Windows 11 и серверов с Windows Server 2025. Microsoft совсем недавно выпустила обновление, закрывающее эту уязвимость, поэтому пользователям рекомендуется обновиться.

"Чтобы воспользоваться ошибкой, злоумышленнику потребовалось бы получить локальный доступ к устройству или убедить жертву самостоятельно запустить вредоносную программу. Обращение такой программы к небезопасному драйверу могло бы привести к отказу системы и ограничению доступа к корпоративным ресурсам. В результате организация столкнулась бы с риском нарушения рабочих процессов", - добавил Гаянов.