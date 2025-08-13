Глава ФНС Даниил Егоров отметил, что вся система сработала "отлично"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Только 2% из 180 тыс. налогоплательщиков на упрощенной системе налогообложения (УСН) не сдали налоговую отчетность за первый квартал текущего года, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров .

"Что касается одной из, наверное, сложных технических новелл, это налог на добавленную стоимость с оборота 60 млн руб. у упрощенной системы налогообложения <…> в итоге по результатам первого квартала получается, что 180 тыс. налогоплательщиков и только 2% не сдали отчетность, и мы с ними отдельно уже отрабатываем", - сказал Егоров.

При этом глава ФНС отметил, что вся система сработала "отлично".