Источники агентства уточнили, что им известно о скрытой установке средств слежения в партии продукции компаний Dell, Supermicro, Nvidia и AMD

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы США тайно внедряют устройства слежения в некоторые партии микрочипов, которые, по их сведениям, могут быть нелегально отправлены в Китай. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, эти меры направлены на выявление фактов нарушения экспортных ограничений США и применяются только к отдельным партиям микросхем, которые оказались в поле зрения правоохранителей в ходе расследований. Неназванные собеседники агентства отмечают, что контроль местоположения микросхем позволяет властям получить основание для возбуждения дел против лиц и компаний, нарушающих нормы экспортного контроля.

Источники Reuters уточнили, что им известно о скрытой установке средств слежения в партии продукции компаний Dell, Supermicro, Nvidia и AMD. По их словам, трекеры чаще всего устанавливаются в упаковку, но иногда их размещают и в самих устройствах.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что власти Китая разослали некоторым местным компаниям уведомления с призывом отказаться от применения микрочипов H20 американской компании Nvidia из-за опасений, что американские чипы могут отслеживать местоположение и удаленно отключаться. КНР активно развивает собственный рынок полупроводников и рекомендует переходить на продукцию местного производства, отмечалось в публикации.

9 августа газета Financial Times сообщила, что Бюро промышленности и безопасности Минторга США выдало лицензию технологической компании Nvidia для продажи КНР чипов H20. В апреле американские власти проинформировали компанию, что теперь для поставок чипов в КНР потребуется специальная лицензия. Вашингтон объяснил новое требование тем, что "данная продукция может быть использована в суперкомпьютере".