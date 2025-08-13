В январе - июне им предлагали на 37% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Лидером по приросту средних предлагаемых зарплат в РФ среди специалистов отрасли автобизнеса стала профессия автожестянщика. В январе - июне 2025 года им предлагали на 37% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Об этом говорится в исследовании "Авито работа" и "Авито авто" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

В этот период новые сотрудники на должности автожестянщика могли рассчитывать в среднем на 143,2 тыс. рублей в месяц при условии полного рабочего дня.

"Лидером по приросту средних предлагаемых зарплат среди специалистов отрасли стала профессия автожестянщика - в I полугодии 2025 года им предлагали на 37% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В первой половине текущего года новые сотрудники могли рассчитывать в среднем на 143 155 руб./мес. при условии полного рабочего дня", - сказано в исследовании.

При этом автомалярам стали предлагать на 34% больше, чем годом ранее. Во втором квартале 2025 года они могли претендовать в среднем на 148,4 тыс. рублей в месяц при фиксированном графике.

Также на 30% возросли средние зарплатные предложения для шиномонтажников - до 120,98 тыс. рублей за полную занятость.

В исследовании также отмечается, что спрос на автоэлектриков за год вырос в 1,5 раза (+51%), такой рост напрямую связан с технологической трансформацией авторынка. Средняя предлагаемая зарплата для соискателей на эту позицию во втором квартале 2025 года составляла 124,9 тыс. рублей в месяц при фиксированном графике.

Кроме того, автомаляры вошли в топ по приросту спроса работодателей, вакансий для них стало больше на 47%. Кандидаты на позицию автомаляра могли рассчитывать в среднем на 148,4 тыс. рублей в месяц при условии полной занятости.

Количество предложений на кузовщиков, специализирующихся на восстановлении геометрии и замене поврежденных элементов кузова, тоже увеличилось на 34% за год при средней предлагаемой зарплате в 101,8 тыс. рублей в месяц за полный рабочий день.

Также, по оценкам "Авито авто", растет интерес не только к специалистам сферы автобизнеса, но и к самим машинам с пробегом, предлагаемым дилерами - на 3,4%. Заметно больше внимания стали уделять машинам марок Toyota (+6,6%), BMW (+5,9%) и Mercedes-Benz (5,4%). Среди моделей больше всего вырос интерес к Toyota RAV4 (+32,4%), Lada Vesta (+29,6%), Toyota Camry (+16,7%), Kia Sportage (+14,6%) и Renault Duster (+12,9%).