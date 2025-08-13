В Ленобласти полигон "Новый свет-эко" прекратит прием ТКО с 1 января

Еще один полигон "Экоплант" прекратит деятельность в августе этого года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Мусорный полигон "Новый свет - эко" в Гатчинском районе Ленинградской области полностью прекратит прием твердых коммунальных отходов с 1 января. Еще один полигон "Экоплант" прекратит деятельность в августе этого года, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

"Опубликованы изменения в территориальную схему Ленобласти по обращению с отходами: с 1 января прекратит прием коммунальных отходов "Новый свет - эко" в Гатчинском районе; полигон "Экоплант" в Тосненском районе прекратит прием отходов уже с понедельника, 18 августа", - говорится в сообщении.

Дрозденко отметил, что перейти к этапу закрытия старых свалок позволил ввод в эксплуатацию КПО "Кингисепп". Это первый в Ленобласти действующий комплекс по переработке отходов, где обеспечено вторичное использование органики (в техногрунт), металла, картона и пластиков. Предприятие, запущенное в марте этого года, уже обрабатывает 300 тыс. тонн ТКО в год и обслуживает восемь южных районов региона.

Работа КПО позволила вдвое сократить объемы захоронения мусора на полигонах и вернуть во вторичный оборот более 55% отходов. Сортировка отходов проходит в несколько этапов: сначала вручную, затем с помощью техники. Полезные фракции идут на производство биотоплива, компоста и даже стройматериалов.

"Заводы КПО - это лучшее решение, чем любые полигоны, и в этом нет сомнений. Наша цель - к концу 2027 года полностью перейти на переработку отходов и сделать Ленинградскую область одним из первых регионов страны без захоронения мусора. Договорились, что 20% RDF-топлива будут использовать в дорожных работах - для этого переоборудуем цементный завод. А изготовленный здесь грунт предложу применять для благоустройства и рекультивации карьеров, с этой инициативой выйду на федеральный уровень. Достичь этой цели можно только совместными усилиями - власти, экологов и жителей", - отмечает губернатор.

О полигоне "Новый свет - эко"

Полигон "Новый свет - эко" расположен под Гатчиной. Согласно данным на официальном сайте полигона, площадь предприятия составляет 43 га. Мощность полигона - до 900 тыс. тонн отходов в год.

Несколько лет назад на него поступало много жалоб от местных жителей из-за неприятных запахов, прокуратура фиксировала там нарушения, обращалась в суд, чтобы обязать руководство полигона обеспечить дегазацию, предусмотренную проектом. По данным прокуратуры Ленобласти, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ за 2024 и текущий период 2025 года зафиксировано не было.