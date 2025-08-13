В Индии сняли некоторые ограничения на счета в рупиях для иностранных банков

Как сообщает издание The Times of India, эта мера, введенная на фоне повышения США тарифов на индийский экспорт, будет способствовать облегчению торговли в национальных валютах Индии и России

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 августа. /ТАСС/. Правительство Индии сняло некоторые ограничения и разрешило крупнейшим национальным банкам открывать специальные счета в рупиях "Индия Востро" (India Vostro, счета иностранного банка в банке-резиденте в местной валюте или валюте третьей страны) для иностранных банков-корреспондентов без предварительного одобрения Резервного банка Индии (RBI, Центробанк).

Как сообщает издание The Times of India, эта мера, введенная на фоне повышения США тарифов на индийский экспорт, будет способствовать облегчению торговли в национальных валютах Индии и России. "Снятие ряда ограничений на счета India Vostro , относящиеся к системе специальных рупиевых счетов (Special Rupee Vostro Accounts - SRVA), облегчает импорт Индией нефти из России. Это позволит осуществлять эффективные и быстрые расчеты за ее поставки без конвертации в валюты третьих стран. Процесс ускорит торговые расчеты в рупиях и не потребует как раньше предварительного разрешения RBI", - подчеркивает издание.

Российские банки также получили разрешение RBI использовать накопленные на счетах India Vostro рупии для инвестиций в индийские государственные ценные бумаги и казначейские векселя, а также для экспорта российских товаров в третьи страны с получением оплаты за поставки в валюте этих государств. Кроме этого, предусмотрены разработка механизма обмена рупии на рубли для обхода дорогостоящей конвертации оплаты торговли в доллары США, создание систем подтверждения платежей и изучение альтернативных путей для этого взамен системы SWIFT.

Ранее индийский Центробанк одобрил 34 заявки от российских банков на открытие специальных счетов в рупиях в 14 индийских коммерческих кредитных банковских структурах, что позволит не только поддержать, но и увеличить индийский экспорт в Россию.